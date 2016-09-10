عصابة تعتدي على شابين وتسبب لهما إصابات متعددة بسيدي عاشور بعنابة





تعرض عشية أول أمس شابين لاعتداء بالأسلحة البيضاء من طرف أفراد عصابة بسيدي عاشور بعنابة، الحادثة وقعت عند الساعة السابعة وعشرين دقيقة، حيث تلقى المدعو (ق.ص) طعنات على مستوى الرقبة و الصدر، يبلغ من العمر 16 سنة ويقطن بحي بوحديد، أما الضحية الثانية فيدعى (س.ا) أصيب بجروح على مستوى الفخذ الأيسر،يبلغ من العمر 17 سنة ويسكن بحي 5 جويلية ،من جانب آخر قامت مصالح الحماية المدنية بالتنقل إلى مكان الحادث بعد إبلاغهم بالأمر حيث قاموا بإسعاف الضحيتين بعين المكان قبل نقلهما إلى مستشفى ابن رشد للعلاج،في المقابل فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة .في سياق آخر وفي نفس اليوم شب حريق في سيارة بموقف للسيارات بحي 700 مسكن بسيدي سالم،الحريق تسبب في احتراق كلي لسيارة من نوعية هيونداي التي تعود لشخص يقطن بنفس المنطقة ،حيث لم يخلف أي خسائر أخرى بعد تدخل رجال الحماية المدنية الذين اخمدوه قبل أن ينتقل إلى باقي السيارات ،في المقابل تبقى أسباب الحريق مجهولة حتى كتابة هذه الأسطر.

صالح.ب