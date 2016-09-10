طالب جامعي يتعرض لاعتداء بسلاح أبيض في كلية الطب بعنابة





تعرض نهاية هذا الأسبوع طالب جامعي بكلية الطب بعنابة لاعتداء بسلاح أبيض داخل الكلية من طرف شاب آخر دخل إلى الجامعة، وحسبما اكدته مصادر «آخر ساعة» فان الضحية يبلغ من العمر حوالي 26 سنة وهو طالب في السنة السابعة بكلية الطب وكان رفقة طالبة جامعية ليتفاجأ بتقدم شاب آخر إليه والذي يرجح أنه يعرف الطالبة ودخل معه في مناوشات حادة انتهت بتعرض الطالب الجامعي لطعنات بالسكين على مستوى الصدر والبطن وفر الفاعل إلى وجهة مجهولة،وتم نقل الضحية إلى مستشفى ابن رشد حيث تعرض لنزيف حاد وهو ما خلق اضطراب وسط الطاقم الطبي الذي قام بإسعافه ليتمكنوا من إنقاذه،وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في القضية من أجل معرفة هوية الفاعل والقبض عليه بعد أن انتهك الحرم الجامعي والهلع الكبير الذي خلقه وسط الطلبة وتعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها في كلية الطب.

مايا.س