4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية في حق مسبوق قضائيا يروج للمخدرات بباتنة

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية باتنة وبناء على معلومات تفيد بقيام مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 36 سنة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية أمام مسكنه بحي بارك أفوراج بباتنة أين قامت الجهات المعنية بالتنقل إلى عين المكان وتوقيف المشتبه فيه وبعد تفتيش مسكنه بموجب إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة، حيث عثر على كمية من المخدرات يقدر وزنها بـ 0,37 غرام بالإضافة إلى261 قرصا من مختلف المؤثرات العقلية تمثلت في 120 قرصا من نوع نوفازين 25 ملغ، 59 قرصا من نوع روزال 20 ملغ، 40 قرصا من نوع باكلوفان 07 ملغ، 14 قرصا من نوع بريجابالين 150 ملغ، 13 قرصا من نوع بريزيفا 10 ملغ،10 أقراص من نوع ريفوتريل، قرصين من نوع كيتيل، قرصين من نوع بريقابالي، قرص واحد من نوع نوفازين 100 ملغ، قنينة دواء من نوع لارقاكيتيل 30 ملل، قنينة دواء من نوع إيزوبيتيل 20 ملل، كما تم حجز أسلحة بيضاء متمثلة في سيف كبير الحجم، ساطور كبير الحجم، سلاح أبيض من نوع كلونداري، ستة خناجر متوسطة الحجم (بانيار)، بخاخة مسيلة للدموع، صاعق كهربائي على شكل مصباح يدوي كما تم حجز مبلغ مالي يقدر بـ 3716.00 دج يعتبر من عائدات الترويج، بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي بموضوع الحيازة والمتاجرة بالمؤثرات العقلية المصنفة كمخدر وحيازة قطعة من المخدرات قصد الإستهلاك مع حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي، قدم بموجبه المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة الذي بدوره أحاله على قاضي الحكم أين صدر في حقه حكم أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50000.00 دج عن التهم المنسوبة إليه.

شوشان. ح