المعتدي على رجل وزوجته بساطور في قبضة الأمن بالطاهير





م. مسعود

تمكنت مصالح الأمن ببلدية الطاهير ( ولاية جيجل) من توقيف الشخص الذي كان وراء محاولة قتل أفراد عائلة كاملة بحي المذبح القديم وسط المدينة بعد اقتحامه لشقة سكنية بعد صلاة الصبح واعتدائه على أفرادها بواسطة ساطور .وقد تمكنت مصالح الشرطة من الإيقاع بهذا المجرم الخطير البالغ من العمر نحو 23 سنة اثر تحريات دقيقة أفضت إلى توقيفه بأحد شوارع مدينة الطاهير وتقديمه أمام الجهات القضائية التي أمرت بإيداعه الحبس بعدما وجهت له تهمة اقتحام منزل والاعتداء على عدة أشخاص بالسلاح الأبيض إضافة إلى فعل السرقة .وكانت مدينة الطاهير قد اهتزت قبل أيام على وقع حادثة اقتحام المقبوض عليه لأحد المنازل قبل طلوع النهار وتحديدا مع آذان الفجر بغرض الاستيلاء على محتويات هذه الشقة.غير أن تفطن صاحب البيت جعل اللص يدخل في شجار عنيف مع هذا الأخير قبل أن يوجه له عدة طعنات ثم الإجهاز على بقية أفراد العائلة وفي مقدمتهم زوجة الضحية التي تلقت بدورها عدة طعنات استلزمت نقلها إلى مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير من أجل تلقي العلاج رفقة اثنين من أبنائها ممن تعرضوا بدورهم لنفس المصير ومن حسن حظهم أنه جرى إسعافهم من قبل الأطباء بعدما كانوا قاب قوسين أو أدنى من الإبادة الجماعية .