تفكيك عصابة كانت تخبئ الأقراص المهلوسة داخل العدّادات الكهربائية بالميلية

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة الميلية (ولاية جيجل) من تفكيك عصابة مختصة في ترويج الحبوب المهلوسة كان يقودها شخصان أحدهما من ولاية قسنطينة والآخر من مدينة الميلية والتي كانت تستغل العدادات الكهربائية لإخفاء هذه الأقراص .وحسب بيان لخلية الإعلام بأمن الولاية فان عمليتين متزامنتين مكنتا أصحاب البذلة الزرقاء من وضع اليد على عنصرين خطيرين يرجح أن يكونا من أفراد الشبكة المذكورة.حيث جرى توقيف الشخص الأول البالغ من العمر 31 سنة داخل سيارة نفعية تحمل ترقيم ولاية قسنطينة والتي عثر بداخلها على 140 قرص مهلوس كانت ملفوفة بأحكام في أكياس بلاستيكية ، وقد سمحت التحريات التي باشرتها مصالح الأمن اثر هذه العملية من توقيف شخص آخر يرجح أن يكون على علاقة مع الشخص الأول ، والذي دل أفراد الشرطة على مكان إخفاء الأقراص المهلوسة التي كانت بحوزته والتي لم تكن سوى العدادات الكهربائية التي لجأ إليها هذا المروج المحترف لإخفاء سمومه قصد إبعاد أي شبهة عنه.وقد مكنت عملية تفتيش هذه العدادات من استرجاع نحو 390 قرص آخر ما رفع كمية الأقراص المحجوزة إلى أكثر من 500 قرص من مختلف الأنواع.يذكر أن مصالح الشرطة سبق وأن صادرت خلال الأيام الماضية قرابة 1000 قرص مهلوس كانت بحوزة شابين متوجهين إلى منطقة القرارم بولاية ميلة على متن دراجة نارية مسروقة إضافة إلى 1600 قارورة خمر كانت مخبأة بدورها بأحد المستودعات .

م. مسعود