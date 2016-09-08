مقتل شخص بصعقة كهربائية بهيليوبوليس

تدخلت مصالح الحماية المدنية صبيحة يوم أمس، بحي شعلال بلدية هيليوبوليس، بعد وقوع حادث يتمثل في إصابة شخص بصعقة كهربائية داخل منزله أثناء قيامه ببعض التصليحات، مما أدى إلى وفاة الضحية المدعو (ب،م) البالغ من العمر 75 سنة في عين المكان، حيث تم نقل جثته من طرف ذات المصالح الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي.من جهتها مصالح الأمن المختصة فتحت تحقيقا في الحادث .

ل.عزالدين