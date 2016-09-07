رجل يحاول قتل زوجته بسكب على رأسها سائل «روح الملح»





أقدم أول أمس رجل في أواخر العقد الثالث من العمر على محاولة قتل زوجته بإستعمال خنجر وسائل حمضي خطير، غير أن فعلته تلك جنبت شريكة حياته الموت وقد جعلها ذلك تشكو أمرها لمصالح أمن دائرة العوينات وبحسب ما توفر من معلومات عن هذه القضية، فقد تمكنت ذات المصالح من توقيف الجاني البالغ من العمر 38 سنة وأحالته مباشرة على ذمة التحقيق لمعرفة أسباب إقدامه على طعن زوجته بسكين كما سكب على رأسها كمية من سائل روح الملح الذي يستخدم عادة في تطهير الأحواض المائية والرخامية من الشوائب والتراكمات، وينتظر من الجهات القضائية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموقوف بعد استيفاء كل إجراءات التحقيق في هذه القضية التي ماتزال أسبابها لحد الآن غير معلومة.

الحمزة سفيان