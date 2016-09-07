قطار يدهس كهلا في بوخضرة بعنابة





دهس مساء أمس قطار خط عنابة-سيدي عمار كهلا على حوالي الخامسة والنصف مساء بعد أن قطع الضحية السكة الحديدية تحت نفق بوخضرة حيث توفي «ح» الذي يقطن في حي 312 مسكنا ببوخضرة في عين المكان وهو ما أثار غضب المواطنين الذين شاهدوا الحادثة وقاموا بإضرام النار في القاطرة الأمامية للقطار،وتدخلت مصالح الأمن من أجل تفريق المحتجين وتم تسخير تعزيزات أمنية مشددة في بوخضرة بعد حالة الغليان التي عرفها الحي بعد دهس القطار للضحية،ومن جهة آخرى كشفت مصادر «آخر ساعة» أن «ح» شرطي سابق، هذا وحصدت القطارات هذه السنة في عنابة الكثير من الأرواح البريئة.

عادل أمين