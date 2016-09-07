حجز سيارة في المركز الحدودي بأم الطبول مبحوث عنها من طرف «الإنتربول»

كشفت مصادر «آخر ساعة» أن شرطة الحدود بأم الطبول تمكنت من توقيف شاب مغترب في العقد الثالث من العمر كان على متن سيارة من نوع «غولف« اتضح بعد مراقبة الوثائق أنها مبحوث عنها من طرف جهاز الشرطة الدولية «الإنتربول» حيث قدم دخلت السيارة من خارج أرض الوطن عبر ميناء عنابة وكان صاحبها متجه إلى تونس ليقع في قبضة شرطة الحدود حيث تم حجز السيارة وتوقيف صاحبها من أجل التحقيق معه وكشف ملابسات هذه القضية.

سليمان رفاس