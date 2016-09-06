صياد يصيب شخصا بالخطأ بطلقة نارية

تعرض أول أمس شخص في الأربعينات من العمر لإصابات على مستوى الرجل عقب قيام شخص آخر بإطلاق النار عليه عن طريق الخطأ الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي العلاج اللازم.وحسب ما أفادت به مصادرنا فإن الضحية المدعو «س.س» البالغ من العمر 40 سنة كان بإحدى الغابات المتواجدة بعين الباردة التابعة لولاية عنابة ليقوم أحد الأشخاص الذي كان بدوره في نفس المكان بإصابته عن طريق الخطأ بطلقة نارية كان بصدد صيد خنزير ليتم نقله إلى مستشفى عين الباردة حيث تم تحويله على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي ابن رشد لاتخاذ العلاج اللازم من جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادثة.

آسيا بوقرة