7 حالات وفاة غرقا و 411 جريحا و3 وفيات حصيلة حوادث المرور





سجلت مصالح الحماية المدنية منذ بداية الموسم الصيفي إلى غاية نهاية شهر أوت 908 تدخلات على مستوى شواطئ ولاية الطارف أسفرت على خمس حالات وفاة غرقا بالبحر واثنين أخريين إحداهما بمجمع مائي والأخرى بميناء القالة القديم.بلغ تعداد المصافين الذين أقبلوا على شواطئ الطارف 16 المحروسة ما يفوق ثلاثة مليون مصطاف حسب ذات المصالح أين وصل عدد تدخلاتها 908 بين حالات إنقاذ من موت محقق وإسعاف المرضى، حيث لقي خمسة أشخاص حتفهم غرقا أربع حالات منها بشواطئ غير محروسة وحالة الغرق الأخرى بشاطئ محروس خارج أوقات عمل أعوان الحماية المدنية، في حين سجلت حالة غرق أخرى على مستوى مجمع مائي والثاني بميناء القالة القديم ليصل عدد الغرقى خلال هذه الفترة المذكورة سبع حالات، في حين فعلت حوادث المرور فعلتها كالعادة خلال هذه الفترة من كل سنة حيث سجل 292 حادثا مروريا أودى بحياة ثلاثة أشخاص وأسفر عن 411 شخصا جريحا. كما سجلت حصيلة الحرائق إتلاف أكثر من 308 هكتارات من الغابات والأدغال والأحراش بالإضافة إلى 1413 شجرة مثمرة.

ن . معطى الله