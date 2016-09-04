توقيف مهرّب رمال بعدما حاول الإفلات بالأمير عبد القادر

م . مسعود

أصيب أحد مهربي الرمال بجروح وكسورمعتبرة على اثر حادث المرور الذي تعرض له وهو يحاول الإفلات من قبضة قوات الأمن باقليم بلدية الأمير عبد القادرالتي تبعد بنحو (25) كلم عن عاصمة الولاية جيجل .وحسب مصادر متطابقة فان المعني وهو شاب في العقد الثالث ضبط وهو بصدد تهريب كمية من رمال البحر انطلاقا من شاطئ تاسوست التابع لنفس البلدية غير أنه حاول الإفلات من قبضة قوات الأمن التي حاولت توقيفه مادفع بهذا الأخير الى الفرار قبل أن يتعرض لحادث مرور بمنطقة بوحمدون وهو الحادث الذي تسبب في اصابة المهرّب بجروح وصفت بالمعتبرة .وحسب نفس المصادرفان المعني أصيب بجروح وكسور من مختلف الدرجات نتيجة الحادث وهو ماسمح باللحاق به ونقله على جناح السرعة الى مستشفى الطاهير من أجل تلقي العلاج في انتظار مثوله مجددا أمام الجهات القضائية بعد الإطمئنان على صحته وتجاوزه لمرحلة الخطر .هذا وتخوص عناصر الدرك بأغلب المناطق الساحلية لولاية جيجل معارك كر وفر مع عصابات تهريب الرمال سيما بجهة الأمير عبد القادر ، حيث تحاول هذه العصابات في كل مرة فرض منطقها من خلال نهب المزيد من رمال البحر خصوصا خلال الفترة الليلية وذلك على الرغم من توقيف عدد من الرؤوس المعروفة في عالم التهريب بهذه الجهة والتي سرعان ماتعود للنشاط بمجرد انقضاء فترة العقوبة التي تتعرض لها بل ومنها من بلغ بها الأمر حد مهاجمة قوات الدرك ومحاولة تحرير الشاحنات التي تتم مصادرتها بالقوة ناهيك عن محاولة قطع الطرقات أمام قوات الدرك للحيلولة دون وصولها الى بعض الشواطئ التي عاث فيها هؤلاء المهربون فسادا .