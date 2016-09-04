جريحان في معركة بالهراوات والأسلحة البيضاء بين زبون و «فرودار»

أصيب شابان بجروح متفاوتة الخطورة وذلك خلال معركة بالهراوات والأسلحة البيضاء وهي المعركة التي شهدت أطوارها المحطة البرية لنقل المسافرين بمدينة الطاهير ( ولاية جيجل) .ودون أن تذكر مصادرنا أية تفاصيل بشأن خلفيات وأسباب هذه المعركة ، أكدت هذه الأخيرة بأن نزاعا مفاجئا شب بين شابين الأول في السادسة والعشرين من العمر والثاني في حوالي الثلاثين من عمره والذي يشتغل كسائق لسيارة غير مرخصة « فرودار» وهو النزاع الذي تطور الى استعمال شتى أنواع الأسلحة البيضاءمن هراوات وسكاكين وحتى حجارة ، مما يفسر اصابة طرفيه بجروح معتبرة نقلا على اثرها الى مستشفى مجدوب السعيد من أجل تلقي العلاج .ولم تستبعد بعض المصادر أن يكون الخلاف ناجما عن امتناع الزبون ذي الـ(26) سنة دفعه للثمن الذي طلبه « الفرودار» من أجل ايصاله الى االمحطة البرية وهو ماتسبب في اندلاع هذه المعركة التي كادت أن تسفر عن سقوط أرواح حسب مصادرنا دائما لولا الجهد الذي بذله بعض الحاضرين للتفريق بين الشابين ومصادرة بعض الأسلحة التي استعانا بها في هذه المعركة التي فتحت مصالح الأمن تحقيقا بشأنها . م . مسعود