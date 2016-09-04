هلاك شخصين في حادثي مرور خطيرين بسطيف

سجلـت مصالح الحماية المدنيـة لولايـة سطيـف ،خلال اليومن الاخيرين هلاك شخصين في حادثي مرور، الأول راح ضحيتـه ولد صغيـر بالـغ من العمر 30 شهـرا دهستـه سيـارة العائلـة (تويوتا هيليكس) بجـوار منزلهـم الكائـن بـدوار الزاويـة ببلديـة بازر سكـرة، فـارق الحيـاة في عيـن المكـان ليتم نقـل جثتـه إلى المصلحـة المعنيـة بمستشفـى صـروب الخثيـر بالعلمـة ، أما الحادث الثاني فقد وقـع على الطريـق الوطني رقم 45 بالنقطـة الكيلومترية رقم 22 بتراب بلدية بني موحلي، يتمثـل في اصطـدام دراجـة ناريـة بعربـة تجاريـة من الحجـم الصغيـر (هاربين) خلف مقتـل سائـق الدراجـة الناريـة الـذي لفـظ أنفاسـه الأخيـرة باستعجالات العيـادة الصحيـة بني ورثيـلان، للإشارة فإن الضحية يبلغ من العمـر 50 سنـة. ليرتفـع بذلك عدد القتلى من ضحايا حـوادث المـرور منذ مطلـع هذه السنـة 50 قتيـلا (من بينهـم 36 رجـلا، 7 نسـاء و7 أطفـال)، وكـذا إصابـة حوالي 2000 آخريـن بجـروح متفاوتـة الخطـورة وذلك في أزيـد من 1570 حادثا مروريا عبـر تـراب الولايـة.

أيمن. ر