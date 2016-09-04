انتشال جثة غريق بسـد عيـن زادة بسطيف





تدخلـت فـرق الإنقـاذ لوحـدة الحمايـة المدنيـة عين آرنـات بقيـادة رئيـس الوحـدة البارحـة مسـاء الأجـل عمليـة انقـاذ غريـق في محيـط سـد عيـن زادة بتراب بلديـة عين آرنات على حـدود ولايـة بـرج بوعريريـج، حـيث تمكـن فريـق الغطـس لذات الوحـدة من انتشـال جثـة الضحيـة ميتـة، التي يبلغ من العمر 27 سنة (جنس ذكر) من حـوض ماء بعمـق 27 متر وقطر 250 متـرا، بمحـاذاة السد، وذلك في حدود الساعة السابعة و30دقيقة بعد عدة محاولات بمساعـدة فريـق الإنقـاذ لوحدة الحماية المدنية عين تاغروت التابعة لولاية برج بوعريريج، ليتم نقلها بعد ذلك إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي سطيف بحضور مصالح الدرك الوطني.ليصـل بذلك عدد ضحايا حوادث الغـرق في أحـواض الماء المحصاة من طـرف مصالح الحمايـة المدنيـة لولايـة سطيـف عبر كامل تـراب الولايـة منذ مطلع هذا العـام (08) قتلى (6 شبـاب ذكـور أعمـارهم بين 19 و27 سنة و شقيقيـن (02) يبلغان من العمر 6 و 9 سنـوات، في سبعـة (07) حـوادث سجلت كلها خلال أشهر فصل الصيف المنقضي بكل من: عين عباسة، عين آرنات، الأوريسيا سرج الغول ووادي البارد.

أيمن. ر