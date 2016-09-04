وفاة شاب وجرح 8 آخرين في اصطدام حافلة وسيارة بزيغود يوسف

توفي أول أمس شاب يبلغ من العمر 29 سنة و جرح 8 أشخاص آخرين في حادث مرور مميت وقع بإقليم بلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة وبالضبط على مستوى الطريق الوطني رقم 3 بالمنطقة المسماة بن صالح ببلدية زيغود يوسف. وذلك بعد اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين قادمة من ولاية عنابة نحو ولاية الوادي بسيارة من نوع شيفرولي، في حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا، قبل أن تدخل مصالح الحماية المدينة التي نقلت الجثة لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى احمد عروة بذات البلدية، وتم إسعاف ونقل 8 جرحى تتراوح أعمارهم بين 16 و 87 سنة تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة، والذين كانوا من ركاب الحافلة التي كانت تقل 49 شخصا.

ع.العبودي