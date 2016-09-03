خسائر مادية معتبرة بعد اندلاع حريق داخل شقة سكنية بجيملة





م . مسعود

عاش سكان حي (50) مسكنا وسط بلدية جيملة ( ولاية جيجل) حالة من الرعب والخوف وذلك بعد اندلاع حريق مفاجئ داخل شقة سكنية تقع بالطابق الثاني لإحدى العمارات الواقعة بالحي المذكور وهو ماحتم على مصالح الحماية المدنية استنفار عدد من أفرادها من أجل احتواء هذا الحريق الذي خلف خسائر مادية معتبرة .وحسب مصادر محلية فإن الحريق اندلع في البداية على مستوى مطبخ المسكن المذكور لأسباب أرجعها البعض إلى شرارة كهربائية قبل أن ينتشر هذا الأخير بسرعة إلى باقي أركان الشقة لتبدأ ألسنة اللهب في الانبعاث نحو الخارج رغم تدخل سكان الشقة وبعض الجيران من أجل السيطرة على الحريق ، ليدخل الجميع في رحلة كر وفر لاحتواء الموقف ويشرع في إخلاء المساكن المجاورة وخصوصا تلك الواقعة فوق الشقة المحترقة خوفا من امتداد ألسنة اللهب إلى هذه الأخيرة وسط عويل النساء وصرخات الحاضرين التي لم تتوقف إلا بعد تدخل عناصر الحماية المدنية الذين تمكنوا من إخماد الحريق ولو بشكل متأخر بعد إجلاء سكان الشقة المحترقة وإخراج بعض الأثاث الذي كان بداخل هذه الأخيرة ولو أن كل هذا لم يمنع من تسجيل خسائر مادية معتبرة على مستوى الشقة المحترقة وكذا واجهة العمارة التي اعتراها اللون الأسود علما وأن مصالح الأمن المختصة فتحت تحقيقا في الحادثة من أجل تحديد أسبابها ومن يقف وراءها خصوصا وأن حرائق العمارات أصبحت تتكرر في كل مرة على مستوى عدة أحياء بجيجل في ظل انتشار ممارسات خاطئة من قبل بعض العائلات من قبل الاستعمال السيئ للمواد السريعة الإلهاب كالغاز والكهرباء وحتى تخزين بعض المواد الخطيرة على مستوى بعض الشقق مما يتسبب في كل مرة في حوادث خطيرة وقاتلة .