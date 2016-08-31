وفاة أستاذ ثانوي بعد اصطدام سيارته بحائط إسمنتي بتاسوست

م.مسعود

وحسب مصادر محلية فإن الحادث الذي أوقف حركة المرور على الطريق المذكور لفترة من الزمن وقع بعد محاولة الضحية (غ / ر) الذي يمتهن المحاماة علاوة على تدريسه لمادة الرياضيات بثانوية تاسوست تجنب سيارة كانت تسير في الرواق الثاني للطريق ما أفقده التحكم في مركبته والاصطدام بحائط المحوّل مما تسبب في إصابة الضحية بجروح بليغة بعدما تهشمت الواجهة الأمامية لسيارته بالكامل . وقد سارع الحاضرون إلى محاولة إسعاف الضحية ونقله الى مستشفى الطاهير غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة لحظات بعد وقوع الحادث نتيجة الدماء الهائلة التي نزفت من جسده ، علما وأن الحادث تسبب في موجة غضب كبيرة وسط مستعملي الطريق وكذا أهالي الضحية كون هذه النقطة أضحت مسرحا للعديد من الحوادث القاتلة بعدما تسبب جدار هذا المحوّل الذي توقفت به الأشغال منذ عدة أشهر في تضييق عرض الطريق من الجهة اليمنى لهذه الأخيرة ومن التسبب في عدة حوادث خصوصا خلال الفترة االليلية ، بدليل أن عدة أشخاص قضوا بهذا المحور وآخرهم شابان في مقتبل العمر بعدما اصطدمت السيارة التي كانا على متنها بنفس الحاجز . هذا وقد تزامن الحادث المذكور مع حادثين آخرين بكل من الشحنة ومفترق الطرق بالأشواط ، حيث تسبب انحراف دراجة بالمكان الأول في إصابة شاب بجروح خطيرة ، فيما أصيب شاب آخر بعدما صدمته سيارة مسرعة بمدخل مدينة الطاهير مما ساهم في تضخيم فاتورة حوادث المرور بإقليم ولاية جيجل منذ الجمعة الماضي حيث تجاوز عدد الجرحى الأربعين ناهيك عن حالة وفاة واحدة.