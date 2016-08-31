العثور على جثة شيخ مشنوقا بسوق أهراس

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تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية سوق أهراس فجر يوم أمس لأجل تحويل جثة ضحية توفي شنقا بحبل داخل منزل يبلغ من العمر 88 سنة الساكن بأرضية رحامنة وقد تم تحويله إلى المستشفى الجهوي لولاية سوق أهراس مع فتح مصالح الأمن تحقيقا في القضية

ا.ش