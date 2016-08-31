العثور على جثة شيخ مشنوقا بسوق أهراس

31.08.2016

 


صورة من الأرشبف

 تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية سوق أهراس فجر يوم أمس  لأجل تحويل جثة ضحية توفي شنقا بحبل داخل منزل يبلغ من العمر 88 سنة الساكن بأرضية رحامنة وقد تم تحويله إلى المستشفى الجهوي لولاية سوق أهراس مع فتح مصالح الأمن تحقيقا في القضية 

 ا.ش

 

  • email إرسل إلى صديق
  • print نسخة صالحة للطباعة

تعليقات (0 منشور) :

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك