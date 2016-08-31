توقيف مسبوقين قضائيا وبحوزتهما 1400 قرص مهلوس

تمكنت مصالح الدرك الوطني بعنابة من توقيف شابين في العشرينات من العمر بحوزتهما أزيد من 1400 قرص مهلوس بغرض الترويج وذلك بحي سيدي حرب بعنابة إضافة إلى أسلحة بيضاء وقطع من المخدرات. وحسب ما أفادت به مصادرنا فإن عملية التوقيف جاءت عقب ورود معلومات أكيدة لدى المصالح المذكورة تفيد أن الشابين يقومان بترويج الأقراص المهلوسة بالحي الفوضوي بسيدي حرب والمناطق المجاورة إضافة إلى الاعتداءات والسطو والسرقة لتقوم فرقة الأمن والتدخل السريع للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوضع كمين محكم والإطاحة بالشابين وخلال عملية التفتيش تم حجز أزيد من 1400 قرص مهلوس وقطع مجزأة من القنب الهندي إضافة إلى أسلحة بيضاء متنوعة الأحجام ومبلغ مالي معتبر يتم توقيفهما وإحالتها على المركز الأمني وفتح تحقيق معمق وتحرير محضر سماع في حقهما وإحالتهما على وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت في انتظار مثولهما أمام هيئة المحكمة للنظر فيما نسب إليهما من تهم للإشارة أن المتهمين يبلغان من العمر 25 و 28 سنة ومسبقين قضائيا.

آسيا بوقرة