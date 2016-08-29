توقيف أربعة مسبوقين قضائيا من بينهم فتاة عثر بحوزتهم على مخدرات بباتنة

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثاني عشر بأمن ولاية باتنة من توقيف سيارة على متنها شخصان أعمارهما 27 و29 سنة، مسبوقان قضائيا وفتاة تبلغ من العمر 18 سنة، بعد تفتيش السيارة تفتيشا دقيقا عثر على 42 قرصا من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع تمثلت في 17 قرصا نوع ليزنكسيا 10 ملغ، 09 أقراص من نوع ترانكزين 05 ملغ ، 06 أقراص نوع دبريتين 10 ملغ، 10 أقرص نوع لوفاكارب 25 ملغ كانت مخبأة بإحكام تحت بساط الصندوق الخلفي للمركبة، وخلال التحقيقات المعمقة تم اكتشاف متورط رابع يبلغ من العمر 23 سنة مسبوق قضائيا هو الآخر، بعد استكمال إجراءات التحقيق أنجز ملف جزائي قدم بموجبه أطراف القضية أمام النيابة المحلية حيث صدر في حق اثنين أمر إيداع، فيما وضعت الفتاة تحت الرقابة القضائية، كما استفاد الشخص الرابع من إفراج مؤقت.

شوشان.ح