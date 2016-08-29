توقيف شخصين بتهمة عرض قطع أثرية للبيع وعدم التصريح بمكتشفات أثرية

أوقفت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالأمن ولاية باتنة مؤخرا شخصين أعمارهما 19 و 22 سنة، وذلك إثر معلومات مؤكدة تفيد بقيام للشخصين ببيع قطع نقدية أثرية مصنفة كتراث ثقافي محمي، وذلك على مستوى دائرة تيمقاد حيث ضبط بحوزة أحدهما 53 قطعة نقدية أثرية وخاتم أثري، تم عرضها على محافظ التراث العقاري بمديرية الثقافة لولاية باتنة، بعد معاينتها وتفحصها أكد أنها تعتبر قطع أثرية محمية تعود الى الحقبة الرومانية، بعد استكمال إجراءات التحقيق أنجز ضدهما ملف جزائي تم تقديمهما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة الذي بدوره أحال الملف على قاضي التحقيق الغرفة الأولى حيث صدر في حقهما أمر إيداع في انتظار محاكمتهما في وقت لاحق.

شوشان.ح