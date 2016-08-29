مصالح الأمن بقسنطينة توقع بمجموعة إجرامية بجبل الوحش



صورة من الأرشبف

تمكنت فرقة البحث و التدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة من وضع حد لنشاط مجموعة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية تتكون من شخصين يبلغ سن كل منهما 28 سنة وذلك في إطار مكافحة الجرائم بشتى أنواعها. حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى ذات الفرق مفادها تواجد شخصين على مستوى حي جبل الوحش يقومان بترويج المؤثرات العقلية، عليه تم وضع خطة محكمة تضمنت تنقل فوج من ذات الفرقة بتاريخ 22 أوت الجاري وتوقيف المعنيين على مستوى ذات الحي على الساعة السابعة والنصف مساء. بعد التفتيش و الملامسة الجسدية تم حجز لدى الشخص الأول 30 قرصا من (extasie) داخل علبة للدواء، كما تم حجز لديه قطعتين صغيرتين من الكيف المعالج تقدر بـ 2.5 غ إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات المتاجرة. فيما تم ضبط لدى الشخص الثاني 20 قرصا من المؤثرات العقلية، نصف قرص من أقراص extasie و مبلغ مالي من عائدات المتاجرة ، عليه تم اقتيادهما إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية، و بعد الانتهاء من ضبط ملف إجراءات جزائية تم تقديم المعنيان أمام النيابة المحلية.

ع.العبودي