العثور على جثة امرأة بمنطقة بوزغار بسيدي معروف



صورة من الأرشبف

اهتزت بلدية سيدي معروف (شرق جيجل) أول أمس على وقع العثور على جثة امرأة في العقد الخامس بمنطقة بوزغار التابعة للبلدية المذكورة ، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل تحويل جثة الضحية إلى المستشفى في الوقت الذي فتح فيه تحقيق لتحديد ظروف وملابسات هذه الوفاة الغامضة . وأكدت مصادر متطابقة « لآخر ساعة» بأن الضحية التي تمتهن الفلاحة رفقة أفراد أسرتها عثر عليها أحد المواطنين جثة هامدة بسفح أحد الجبال بعدما هوت من علو شاهق قدره البعض بأكثر من (60) مترا ، ليتنقل عناصر الحماية المدنية بعد اعلامهم بالأمر الى عين المكان من أجل تلقف جثة الضحية وتحويلها الى مستشفى الميلية من أجل اخضاعها للتشريح ، ولم تستبعد بعض المصادر فرضية الانتحار خصوصا وأن الضحية كانت تعاني من بعض المشاكل العائلية حسب ما ذكره مقربون من هذه الأخيرة ، غير أنه لا جهة رسمية أكدت هذه الفرضية لتبقى كل الاحتمالات واردة إلى حين صدور نتائج التشريح الطبي ، علما أن بلدية سيدي معروف كانت قد شهدت خلال الفترة الماضية العديد من حوادث القتل والانتحار التي خيم الغموض على أغلبها ولازالت العديد منها محل تساؤلات واستفهامات، كما تجدر الإشارة الى أن ذات البلدية كانت قد اهتزت قبل أسبوعين فقط على وقع ذبح شاب من العاصمة ورميه وسط الشارع من قبل شاب آخر وهي الحادثة التي تعرضت إليها « آخر ساعة» بكل التفاصيل في عدد سابق .

م. مسعود