وفاة طفل تحت عجلات سيارة ببرج الطهر

لفظ صبيحة أمس طفل في السادسة من عمره أنفاسه الأخيرة ببلدية برج الطهر التي تبعد عن عاصمة الولاية جيجل بحوالي (50) كلم متأثرا بالجروح البليغة التي أصيب بها وذلك بعدما صدمته سيارة سياحية غير بعيد عن منزله العائلي .وحسب مصادر محلية فان الطفل الذي كان يستعد للالتحاق بمقاعد الدراسة لأول مرة في حياته وقع تحت عجلات سيارة تحمل ترقيم ولاية جيجل في الوقت الذي كان فيه يهم بقطع الطريق مما تسبب في إصابته بجروح بليغة على مستوى أنحاء متفرقة من جسده وخاصة منطقة الرأس ، ورغم إسراع الحاضرين إلى إسعاف الضحية ونقله باتجاه عيادة البلدية ثم العيادة الجوارية ببلدية بوسيف أولاد عسكر إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله الى هذا الأخيرة متأثرا بالنزيف الدموي إلحاد الذي تعرض له ليتم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الطاهير في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الأمن المختصة تحقيقا في الحادث الذي أصاب الأسرة التربوية بولاية جيجل في مقتل وهي التي فقدت تلميذين في مقتبل العمر عشية انطلاق الموسم الدراسي الجديد

م. مسعود