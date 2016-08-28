تفكيك شبكة من 6 متهمين تنشط في تجارة المخدرات و المهلوسات بوهران

ستفتح محكمة الجنح بوهران هذا الأسبوع إجراءات المواجهة القانونية بين أفراد شبكة كونت عصابة تنشط في بيع المخدرات والحبوب المهلوسة مكونة من 6 متهمين تتراوح معدلات أعمارهم ما بين 25 و31 سنة، ومتابعين من طرف نيابة الجمهورية بجنح تكوين جمعية أشرار والحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية مع حمل وحيازة أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي.و هي القضية التي تعود إلى نهاية شهر ماي الفارط عندما ورد إلى مسامع أفراد الضبطية القضائية التابعة لمقر أمن شرطة الأمن الحضري الخامس بحي الحمري، جملة من المعلومات تفيد أنه ثمة جماعة من الأشخاص يقومون بممارسة نشاط محظور يتعلق بالمخدرات والأقراص المهلوسة، مستخدمين سيارتين نفعيتين .مصالح الأمن الحضري الخامس بالحمري وبغية التأكد من صحة وسلامة المعلومات الواردة باشرت تحرياتها، التي قادتها إلى تحديد هوية العقل المدبر الذي يقف خلف الشبكة، وهو شاب مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 31 سنة. هذا الأخير نسجت بشأنه ولغرض الإيقاع به متلبس مصالح الأمن خطة محكمة وبعد استصدار إذن التفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح جمال الدين بوهران، قامت مصالح الشرطة المتنكرة في الزي المدني بمباغتة هذا الأخير الذي تم اقتحام مسكنه الكائن بحي الحمري ليلة 9 جوان الماضي عقب آذان الفجر في شهر رمضان .حيث ألقي القبض عليه رفقة ثلاثة أشخاص آخرين حاولوا مقاومة رجال الشرطة بنية الهرب، إلا أنهم وقعوا في شراكهم وقد تم ضبط حقيبة كانت تحوي صفائح بوزن 6 كلغ من مادة القنب الهندي، فيما حجز بالسيارة الثانية 36 قرصا مهلوسا كان بها متهمان آخران.

عبد الإله يفصح