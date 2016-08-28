انتحار أب لطفلين ببوحجار



صورة من الأرشبف

لفظ أول أمس شاب في الثلاثينات من العمر أنفاسه الأخيرة بمستشفى ابن سينا بعد تعرضه لحروق من الدرجة الثالثة وذلك إثر إضرامه للنار بجسده عقب مشاجرة داخل منزله الكائن ببوحجار.واستنادا إلى مصادرنا التي أوردت الخبر فإن الضحية البالغ من العمر 38 سنة متزوج وأب لطفلين وبسبب الظروف الاجتماعية التي يعيشها وبعد مشاجرة مع أفراد العائلة أقدم على إضرام النار بجسده من خلال سكب البنزين حيث قام أفراد العائلة بإخماد النار ونقله على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ليتم تحويله مباشرة إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج اللازم وبعد مكوثه لأيام بالعناية المركزة لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة أول أمس متأثرا بحروق خطيرة لا سيما وأنه أصيب بحروق من الدرجة الثالثة والثانية بمختلف أنحاء الجسم من جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادثة لمعرفة الملابسات الحقيقية للواقعة.

آسيا بوقرة