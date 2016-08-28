حجز 1333 قرصا مهلوسا و تفكيك شبكات إجرامية بعدة ولايات

عبد الإله يفصح

تمكنت مصالح الدرك الوطني عبر عدة ولايات بالوطن خلال نهاية الأسبوع من تفكيك شبكات تنشط في مجال ترويج الأقراص المهلوسة و في هذا الشأن تمكن أمس أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بشتوان بولاية تلمسان وبالتنسيق مع أفراد فصيلة الأمن والتدخل، من اقتحام مسكن بموجب إذن بالتفتيش صادر عن النيابة العامة أين تم حجز 44 قرصا مهلوسا من نوع اكستازي مع ضبط 30 زوج أحذية و10 حقائب يد نسوية يستعملها المروج للتمويه عن نشاطه المحظور، حيث تم توقيفه وأثناء ملامسته الجسدية عثر بحوزته على مبلغ 25 مليون سنتيم.كما ألقت أمس الأول مصالح فصيلة الأبحاث بالشراقة بالعاصمة القبض على مروج أقراص مهلوسة، على متن سيارة قرب مفترق طرق «إيماك».هذا استغلالا لمعلومات مؤكدة وردت بشأنه. هذا الأخير ضبط متلبسا بحيازة كيس كان يحتوي على 233 قرصا مهلوسا من نوع الريفوتريل والاكستازي، حيث تم اقتياده وسماعه على أساس تورطه في قضية الحيازة والمتاجرة في المؤثرات العقلية.و إثر نقطة تفتيش تابعة لرجال الدرك الوطني المتركزين على مستوى مركز المراقبة المتواجد بالطريق الوطني رقم 22 الرابط بين تلمسان والنعامة، تم حجز 247 خرطوشة سجائر من مختلف الأنواع إلى جانب ضبط 1250 كيس شمة. وهي السلع التي كانت مشحونة على متن سيارة التي كان ينقلها مهرب تم توقيفه، كان قد انطلق من تلمسان باتجاه ولاية النعامة.فيما فكك أمس أفراد فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولاية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، شبكة تروج الحبوب المهلوسة متكونة من ثلاثة أشخاص معروفين بسوابقهم القضائية وفي العقد الرابع من العمر. هؤلاء الأشخاص وردت بشأنهم معلومات تفيد ممارستهم للنشاط المحظور بأواسط شباب مرسى الكبير. فرقة المكافحة فتحت تحريات ووضعت خطة محكمة خلصت فيها، إلى تفكيك أفراد الشبكة التي ضبط داخل مسكن أحدهم كمية 760 قرص مهلوس، إضافة إلى سيف من الحجم الكبير مع بندقيتين صيد بحري كانوا يحوزونها بطريقة غير شرعية. تم اقتياد الأشخاص الثلاثة إلى مقر الفرقة لفتح تحريات معهم.و أوقف أمس أفراد فرقة البحث والتحري التابعة لمقر الأمن الخارجي بسيدي الشحمي، مروج حبوب عمره 40 سنة ذلك استغلالا لمعلومات قادتهم إلى تفتيش مسكنه الواقع بقطاع الاختصاص والذي عثر فيه على 295 قرص اكستازي، مهيأ للترويج مع ضبط 4 قارورات مولوتوف تم حجزها أيضا مع فتح تحريات معمقة مع المروج.