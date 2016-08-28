انتحار طفلة في ظروف غامضة ببلدية أولاد عسكر



صورة من الأرشبف

م.مسعود

عثر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول على جثة فتاة ببلدية أولاد عسكر التي تبعد بحوالي 60 كلم عن عاصمة الولاية جيجل ، وذلك بعد ساعات من البحث المضني بعد اختفاء هذه الأخيرة عن بيتها العائلي وهو ما أدخل أهلها وجيرانها في حالة استنفار قصوى قبل أن يتم العثور عليها ميتة غير بعيد عن مقر سكناها .وأكدت مصادر مأذونة « لآخر ساعة» بأن علامات الخنق ظهرت على عنق الضحية التي لا يتجاوز سنها 14 سنة وهو ما يوحي باحتمال انتحارها أو قتلها شنقا من قبل مجهولين ، فيما ذهبت مصادر أخرى الى حد تأكيد فرضية الانتحار مؤكدة بان الضحية التي تدرس في المرحلة المتوسطة كانت تمر بظروف نفسية صعبة ربما كانت وراء إنهائها لحياتها بهذه الطريقة في انتظار تأكيد التشريح الطبي لهذه الفرضية أو نفيها بعدما تم نقل جثة الضحية إلى مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير علما وأن ظاهرة انتحار الأطفال قد عرفت انتشارا رهيبا وسط المجتمع الجيجلي ، حيث وضع العديد من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة حدا لحياتهم بعدد من مناطق الولاية خلال الأشهر الماضية وآخرهم طفل في التاسعة وجد معلقا بحبل بشرفة منزله العائلي بمنطقة حراثن وقبله كان أطفال آخرون قد وضعوا حدا لحياتهم بطرق مختلفة دون أن يفلح المعنيون في ايجاد تفسيرات لهذه الظاهرة كانت الى وقت قريب حكرا على الراشدين وكبار السن .