انقلاب سيارة في موكب زفاف يخلف مقتل طفل وامرأة وجرح شخصين



صورة من الأرشبف

الحمزة سفيان

أودى حادث مروع وقع مساء أمس في موكب زفاف على مستوى منطقة الأبيار المالحة ببلدية الكويف بتبسة، بحياة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات وكذا امرأة في الخمسينات من العمر وبحسب ما استقيناه من معلومات فإن الحادث جاء على إثر انقلاب سيارة من نوع إيبيزا مما أدى إلى وفاة شخصين كما تعرض سائق المركبة وامرأة إلى جروح خطيرة وكانت سيارة الإسعاف التابعة للحماية المدنية قد تنقلت إلى موقع الحادث أين تم نقل الجرحى لإسعافهم بالمستشفى العمومي عاليا صالح بعاصمة الولاية تبسة، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا معمقا في ملابسات الحادث الذي حوّل حفل زفاف إلى عزاء وللإشارة فحوادث المرور في مواكب الأفراح بتبسة ما زالت تحصد الأرواح وباتت مثل هذه الحوادث تتكرر بين الفينة والأخرى عندما أصبحت القيادة لدى السائقين تتعدى الخطوط الحمراء من حيث عدم إحترام مسافات الأمان والسرعة المتهورة والنهاية حتما ستكون كارثة ومأساة.