تفكيك عصابة مختصة في المتاجرة في المهلوسات واسترجاع 900 قرص من نوع « كيثل»

م.مسعود

تمكنت قوات الشرطة في عمليتين منفصلتين وسط مدينة الميلية التي تبعد عن عاصمة الولاية جيجل بنحو 60 كيلومترا من استرجاع كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة وكذا كميات من الخمور التي كانت بحوزة أحد مروجي المسكرات . وقد سمح كمين لقوات الشرطة بالمخرج الغربي لبلدية الميلية من الإيقاع بعنصرين خطيرين ينشطان ضمن عصابة مختصة في المتاجرة في الأقراص المهلوسة والمخدرات ويتعلق الأمر بشخصين اثنين يتراوح سنهما ما بين 24 و26 سنة واللذين ينحدران من منطقة القرارم بولاية ميلة ، حيث كان المعنيان بصدد نقل شحنة من الأقراص المهلوسة من نوع « كيثيل» على متن دراجة نارية مسروقة ، ورغم محاولة المعنيين الإفلات من الكمين الذي نصب لهما إلا أنه جرى توقيفهما بعد عملية مطاردة انتهت بحجز الدراجة النارية وكذا شحنة من الأقراص المهلوسة التي قدرت بنحو 900 قرص ، كما تبين بأن أحد المقبوض عليهما وهو عضو نشيط في العصابة المذكورة التي كانت تتحرك على خط جيجل / ميلة كان محل بحث من قبل الجهات القضائية بعد صدور أحكام عدة في حقه أغلبها متعلقة بقضايا الاتجار في المخدرات والمواد المهلوسة. وفي سياق مجهوداتها لمحاربة مختلف أنواع الجريمة والاتجار بالمواد الممنوعة تمكنت وحدة أخرى للشرطة بقلب مدينة الميلية من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة وذلك بناءا على معلومات مفادها قيام هذا الأخير بترويج المسكرات على نطاق واسع ، وقد مكنت هذه العملية من حجز قرابة 50 زجاجة خمر إضافة إلى كميات أخرى من الممنوعات ، لتتم إحالته على الجهات القضائية التي أمرت بحبسه.