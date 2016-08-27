الأمن يطيح بـ 6 أشخاص يزرعون الرعب بوسط المدينة





في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة من تفكيك جمعية اشرار للاعداد لارتكاب جنح و جنايات متبوع بالتهديد و الاعتداء باستعمال كلب شس والسياقة في حالة سكر تتكون من 06 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 20 و 25 سنة . وقائع القضية تعود إلى ليلة 2016/08/16، على اثر نداء من قاعة البث و الارسال مفاده وجود مركبة من نوع هونداي اكسنت على متنها اشخاص برفقتهم كلب شرس ، قاموا بالاعتداء على حارس حضيرة للسيارات بحي 20 أوت ثم لاذوا بالفرار، على الفور تم تكثيف الابحاث و التحريات من قبل الفرق الليلة للشرطة القضائية مكنت تحديدمكان تواجد المركبة، ليتم تطويق المركبة السالفة الذكر على متنها 06 اشخاص بالجسر المحاذي لمقر الحماية المدنية شارع الصومام، اين ابدوا مقاومة اثناء عملية التوقيف الا ان الاحترافية العالية لقوات الشرطة مكنت من توقيفهم، بعد اخضاع المركبة لعملية التفتيش تم حجز سلاح ابيض و كذا كلب شرس من سلالة الراعي الالماني ، ليتم تحويلهم الى مقر امن الولاية، وبتنقيط المعنيين على مستوى المحفوظات تبين وجود احد افراد المجموعة مبحوث عنه وفقالصورة قرار حكم نهائي للحبس، بعد الانتهاء من ضبط ملف اجراءات جزائية تم تقديم المعنيينأمام النيابة المحلية نهاية الاسبوع المنصرم قسنطينة

جمال بوعكاز