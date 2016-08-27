استبعاد فرضية الصدفة و شكوك بافتعاله

حياة بودينار

اندلع أمسية الخميس حريق مهول بالسوق المغطى بصالح بالكروة وسط مدينة سكيكدة ، حيث طالت ألسنة اللهب عددا معتبر من الخيم الموضوعة وسط السوق ما ساعد على امتداد النار و استمرار اشتعالها لزمن معتبر قبل وصول عناصر الحماية المدنية الذين أخمدوا الحريق وسط رعب قاطني السكنات المجاورة الذين تخوفوا من وصول النار لسكناتهم و تهديد حياتهم، و اعتبرت جهات أن الحريق لم يعد ضمن خانة « الحادثة التي قعت صدفة» بدليل اشتعال النار بالسوق للمرة الثانية على التوالي، حيث سبق و او وقع به حادث مماثل منذ اشهر قليلة ، ما أدى الى بروز شكوك حول وجود جريمة تهدف للقضاء على السوق الذي أدى افتتاحه لحالة غليان وسط التجار الذين تم اقصاؤهم. ومن أجل تأكيد الشكوك أو نفيها باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها للوصول لحقيقة ما يحدث بالسوق ،ومعرفة من يقف وراء إشعال النار بسوق بالكروة.