العثور على جثة خمسيني داخل مركبة بالمنطقة الصناعية

تدخلت مساء أمس الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بأم البواقي لأجل نقل جثة رجل بالمكان المسمى المؤسسة الوطنية للإنجاز العام لأشغال الري بالمنطقة الصناعية ويتعلق الأمر بالمرحوم (م.ز) الذي يبلغ من العمر 55 سنة حيث تم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف قصد عرضه على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، من جهتها مصالح الأمن المختصة تنقلت إلى عين المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الوفاة ودوافعها. لاسيما وأن الحادثة وقعت داخل بوابة المؤسسة مما يجعل كل الفرضيات قائمة.

أحمد زهار