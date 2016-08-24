وفاة طبيب من المدية في حادث غرق مأساوي بشاطئ غير محروس بالطاهير





لفظ طبيب أنفاسه الأخيرة مساء أمس الأول بأحد الشواطئ غير المحروسة ببلدية الطاهير ( ولاية جيجل) وتحديدا بشاطئ الأشواط وذلك بعد غرقه أمام أنظار زوجته التي أصيبت بصدمة حادة استدعت نقلها الى المستشفى من أجل تلقي الدعم النفسي .

م. مسعود





ولم يكن الضحية الذي يمتهن الطب بولاية المدية يدرك بأن جولته السياحية بولاية جيجل ستكون آخر موعد له مع الحياة وأنه سيعود محمولا على الأكتاف إلى مسقط رأسه ، بدليل أنه كان في نزهة بشاطئ الأشواط غير المحروس رفقة زوجته قبل أن يشرع في مداعبة المياه ، لكن الأمور انقلبت بسرعة بعدما تعرض الضحية لمكروه وفقد سيطرته على جسده ليشرع في الغرق في وقت كانت زوجته بعيدة عنه نوعا ما ، وما هي إلا لحظات حتى طفت جثة الطبيب الضحية على سطح الماء غير أن زوجته ظلت غير مبالية بالأمر بل وتسخر من زوجها حسب شهود عيان بدعوى أنه لا يحسن السباحة ، قبل أن تتفطن لحكم الكارثة بعدما لاحظت بأن زوجها لا يتجاوب معها إطلاقا لتطلق عقيرتها للصراخ وهو ما دفع ببعض الشبان الذين كانوا بعين المكان الى التدخل في محاولة لإنقاذ الضحية غير أن الأمر كان قد فات حيث أكد طبيب الحماية المدنية الذي عاين الجثة بأن المعني قد فارق الحياة قبل فترة من انتشال جثته وهو ما جعل علامات الاستفهام تطرح بقوة عما اذا كان الضحية قد توفي غرقا فعلا أم بسبب وعكة صحية . هذا وقد تم نقل جثة الضحية الى مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير في حين تم نقل زوجته قبله الى هذا الأخير بسبب الصدمة النفسية التي ألمت بها والتي جعلتها تصرخ بأعلى صوتها غير مصدقة لما حل بشريك حياتها ، ليرتفع بذلك عدد قتلى موسم الاصطياف بجيجل إلى مالا يقل عن 20 شخصا وهي أعلى حصيلة تسجلها شواطئ الولاية منذ عدة سنوات .