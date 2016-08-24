إصابة ثمانية أشخاص بجروح في انحراف حافلة بالأمير عبد القادر

م. مسعود

أصيب مالا يقل عن ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة وسط بلدية الأمير عبد القادر التي تبعد بنحو 25 كلم عن عاصمة الولاية جيجل وذلك في انحراف حافلة للنقل شبه الحضري تعمل على خط الأمير عبد القادر / جيجل .وحسب مصادر محلية فإن الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من المساء بدأ بفقدان سائق الحافلة التي كان على متنها أكثر من 30 شخصا التحكم في هذه الأخيرة نتيجة خلل مفاجئ في نظام المكابح مما زاد في سرعة الحافلة التي داست في البداية سيارتين كانتا تسيران أمامها قبل أن تصطدم بجدار أحد المساكن الواقعة على ضفة الطريق .وأمام حالة الهلع التي ألمت بالركاب فقد حاول بعضهم القفز من النوافذ من أجل تخليص أنفسهم من الموت خصوصا في ظل حالة الهرج التي عمت الحافلة رغم محاولة السائق تهدئة هؤلاء ، وهو ما يفسر الحصيلة الثقيلة التي أسفر عنها هذا الحادث الذي أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم امرأة وصفت جروحها بالبليغة بعدما قفزت من إحدى النوافذ وسقطت على الأرض وهو ما تسبب في إصابتها بكسور على مستوى الأطراف السفلية ، ناهيك عن جروح على مستوى أنحاء متفرقة من الجسد ، ليتم نقلها رفقة بعض المصابين الى مستشفى الطاهير من أجل تلقي العلاج فيما فتح تحقيق في الحادث الذي أرجعته أغلب المصادر إلى الحالة الميكانيكية للحافلة المنقلبة وكذا الحمولة الزائدة وهو ما يعيد الحديث مجددا عن حافلات الموت التي تجوب طرقات جيجل خصوصا بالمناطق النائية وهو ما بات يتسبب في كل مرة في حوادث مريعة وقاتلة علما وأن هذا الحادث هو الثاني من نوعه في شهر أوت بعد حادث انقلاب حافلة « كواستر» بالمخرج الغربي لمدينة الميلية الذي أسفر بدوره عن اصابة عدد من الركاب بجروح .