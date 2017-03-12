انهيار أسعار السكنات بولاية عنابة



تصوير فاتح قيدوم

عرفت بورصة الشقق السكنية في الأشهر الأخيرة سقوطا حرا بولاية عنابة وهو ما وضع العديد من المرقين العقاريين في حيرة كبيرة، خصوصا وأن الإقبال على شراء السكنات لم يعد كما كان في السنوات الماضية التي وصلت فيها الأسعار إلى أرقام خيالية.

و. هـ

حيث قامت «آخر ساعة» مؤخرا بجولة شملت عددا من الوكالات العقارية ببعض المدن الكبيرة بالولاية ووقفت على إجماع بين أصحاب هذه الوكالات على التراجع الكبير في أسعار الشقق السكنية وحتى الفيلات، كما أن المرقين العقاريين أصبحوا غير قادرين على بيع الشقق التي في ترقياتهم العقارية بسبب التراجع الكبير في الإقبال على الشراء، حيث أكد لنا صاحب وكالة تتواجد على مستوى حي «لاكولون» بأن تراجع الأسعار بشكل محسوس بدأ مطلع سنة 2016 بعد أن أصبح العرض أكثر من الطلب، حيث تراجعت الأسعار حسبه في البداية بنسبة تناهز 20 بالمائة قبل أن تصل حاليا إلى ما بين 30 و40 بالمائة، وحسب أصحاب الوكالات العقارية فإن الشقق من ثلاث غرف على مستوى السهل الغربي بما فيه حي الريم أصبحت في حدود 900 مليون، بينما كانت وقت ذروة ارتفاع الأسعار بين مليار و200 مليون سنتيم ومليار و300 مليون سنتيم والأمر ذاته بمدينة البوني التي كانت الشقق من ثلاث غرف فيها يتراوح سعرها بين 800 ومليار سنتيم وهي الآن لا تتعدى 800 مليون سنتيم، أما على مستوى الجهة الشمالية من عاصمة الولاية فقد تراجعت أسعار الشقق بنحو 500 مليون سنتيم، نظرا للأسعار المرتفعة جدا للشقق في تلك الجهة، حيث وصل سعر الشقة من ثلاث غرف في بعض الأوقات 2.5 مليار سنتيم، أما بخصوص الفيلات فإن أسعارها تراجعت ما بين ثلاث وخمسة ملايير حسب المكان الذي تتواجد فيه وحالتها.





مرقون عقاريون «بلعو ضروسهم» في مشاريعهم





كما سنحت الفرصة لـ «آخر ساعة» وأن التقت بأحد المرقين العقاريين -رفض كشف عن اسمه- الذي أكد لنا بأن القطاع يمر بمرحلة كساد كبير أثرت على العديد من المشاريع، حيث أوضح أنه أصبح من الصعب الحصول على زبائن في الفترة الأخيرة حتى في حال بناء العمارة في مكان جيد ووفق المعايير المطلوبة، لافتا إلى أنهم بعد أن كان الزبائن يتهافتون عليهم بالعشرات حتى قبل انطلاق المشروع من أجل شراء شقة، أصبحوا هم من يبحثون عن الزبائن الآن من أجل تسويق شققهم، وقد أعطى مثالا بالعديد من الترقيات العقارية التي انتهت الأشغال فيها أو اقتربت من الانتهاء ولم تبع الشقق التي فيها، على غرار ما هو الحال بمدينة البوني التي عد فيها ثلاث ترقيات تتضمن العشرات من الشقق التي لم يتمكن المرقون من بيعها.





بعضهم وجد نفسه مجبرا على تقديم تسهيلات للزبائن





وحسب ما أكده لنا نفس المرقي العقاري فإن بعض زملاءه وجد نفسه مجبرا على تقديم تسهيلات خصوصا من الناحية المالية للزبائن من أجل تحفيزهم على شراء شقة، حيث أصبح البعض منهم يقبل بدفع الزبون لنسبة كبيرة من المبلغ على أن يكمل القسط المتبقي بعد فترة من الزمن، وهو الأمر الذي كان من غير الممكن أن يحدث في السنوات الماضية، أين كان المرقي يفرض منطقه على الزبون ويجبره على دفع المبلغ كاملا ودفعة واحدة، وحسب المصدر ذاته فإن الأسعار مرشحة للانخفاض أكثر في ظل استمرار برامج الدولة الخاصة بالسكن الاجتماعي وبقية البرامج السكنية الأخرى على غرار برنامج وكالة تحسين السكن وتطويره عدل.





برامج السكن العمومي وراء انهيار الأسعار





وهناك إجماع وسط أصحاب الوكالات العقارية وحتى المرقين العقاريين على أن البرامج السكنية العمومية التي أطلقتها الدولة في السنوات الأخيرة على غرار «عدل»، «السوسيال» والبرامج الأخرى هي السبب الرئيس وراء انهيار أسعار الشقق، حيث أن هذه البرامج مكنت العديد من العائلات من الحصول على سكن، كما أن البرامج المنتظر توزيعها مستقبلا بولاية عنابة من شأنها أن تقضي على مشكل السكن بشكل كبير، خصوصا مع تقدم وتيرة الإنجاز على مستوى المدينة الجديدة «ذراع الريش» ببلدية واد العنب، فمن لا يملك سكنا أصبح يفضل الاستئجار إلى غاية تسلم سكنه المدعوم من الدولة على التوجه إلى شراء سكن بأسعار خيالية.





الأزمة الإقتصادية لعبت دورها هي الأخرى





وبالإضافة إلى الأسباب التي تم ذكرها فإن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بفعل تراجع أسعار البترول كان لها دورها هي الأخرى في تراجع أسعار السكنات، حيث أصبح المواطن الجزائري متخوف من تداعيات هذه الأزمة على مستقبله المادي، فأغلب المواطنين أصبحوا يفضلون ادخار المال على استثماره في سكن أو ما شابه ذلك تخوفا من تأزم الأوضاع أكثر مستقبلا، خصوصا وأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد تسير من سيء إلى أسوأ والحكومة في كل مرة تخرج بقرارات ارتجالية العديد منها يكون له تأثيرا مباشرا على المواطن البسيط الحالم بتحسين وضعه.





الأسعار لم تصل إلى معدلها الطبيعي رغم انهيارها





ورغم هذا الانهيار الكبير المسجل في بورصة السكن بولاية عنابة، إلا أن أسعار السكنات ما تزال مرتفعة مقارنة بدول الجوار والعديد من الدول المتقدمة التي يمكن من خلال ما يعادل مليار سنتيم من عملاتها شراء سكن بمواصفات عالمية وفي أرقى الأماكن، لذا فإن الأسعار بحاجة للانخفاض أكثر حتى تصل إلى سعر معقول كما كانت عليه قبل دخول الألفية الجديدة التي كانت منطلقا لصعود صاروخي للأسعار نتيجة تحسن الأوضاع الأمنية وتوجه العديد من العائلات نحو السكن في المدن الكبرى، كما أن تواصل انخفاض الأسعار من شأنه أن يضع حدا لجشع العديد من المرقين العقاريين الذين تفننوا في وضع أسعار خيالية للشقق في السنوات الماضية ما مكنهم من تحقيق أرباح خيالية دون التصريح بها لدى مصالح الضرائب، فإذا كانت الشقة الواحدة تكلف المرقي 270 مليون سنتيم فإنه يبيعها بأكثر من مليار سنتيم ولكن أن تحسبوا فائدته في مشروع يتضمن عشرات الشقق.