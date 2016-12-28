إقبال كبير على وكالة عدل من قبل المكتتبين





شهدت أمس الوكالة الولائية لتطوير وتحسين السكن «عدل» بعنابة توافد العديد من مكتتبي عدل 2 بغرض

حورية فارح

حيث أنه ومنذ الساعات الأولى من فتح أبواب المديرية عرفت إقبال العديد من المكتتبين القادمين من أجل التحصل على كلمة المرور بعدما فقدوها أو نسوها وقد جاءت هذه الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت مصالح الوكالة لتمكين المكتتبين من استرجاع كلمة السر الخاصة بهم والتي تمكنهم من الولوج إلى الموقع الالكتروني الخاص بوكالة عدل لاختيار موقع سكناتهم ولهذا فإن الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن قد قامت يتخصيص مكاتب في كامل التراب الوطني لاستقبال المكتتبين الذين ضيعوا كلمة المرور وإمكانية استرجاعها من خلال إعطاء وثيقة خاصة بالمكتتب أما الأمر بالدفع ووصل دفع الشطر الأول أو ورقة التسجيل للمكتتب حيث يتم التأكد من الشخص المعني من خلال الاسم واللقب وتاريخ الميلاد ورقم التسجيل ليتم منحهم ورقة مكتوب فيها الاسم واللقب وتاريخ الميلاد وكلمة المرور الخاصة بهم أما بخصوص الأشخاص الذين تبين لهم أن كلمة المرور خاطئة يمكن تلخيصها في احتمالين إما أن هناك خطأ في كتابة الحروف أو أنهم ليسوا ضمن المكتتبين في المرحلة الأولى من عملية اختيار المواقع وللإشارة فإن ولاية عنابة تحتوي على موقع واحد فقط لا غير خاص بسكنات عدل 2013 وهو بالمدينة الجديدة ذراع الريش.