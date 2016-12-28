عشرات من سكان البيوت الفوضوية بسيدي سالم يحتجون أمام الولاية





جمال.م

قام صباح أمس عشرات من السكان القاطنين بالبيوت الفوضوية القصديرية بحي 4000 مسكن بسيدي سالم بوقفة احتجاجية أمام مقر ولاية عنابة مطالبين بمقابلة المسؤولين لنقل انشغالاتهم. حيث أوضح ممثل عن المحتجين لآخر ساعة أنهم قاموا بهذه الوقفة الاحتجاجية الخاصة بالسكان غير المحصيين والقاطنين بالبيوت الفوضوية القصديرية بحي 4000 مسكن بسيدي سالم منذ 2010 أمام مقر الولاية للمطالبة بمقابلة الوالي لنقل انشغالهم له والمتمثل أساسا في الاعتراف بالقائمة الإسمية التي أنجزوها والخاصة بالسكان القاطنين بالبيوت الفوضوية القصديرية منذ 2010 والتي قوبلت بالرفض من قبل السلطات المحلية ببلدية البوني – حسب تصريحاتهم- حيث قال ذات المتحدث أن السكان القاطنين بالبيوت الفوضوية بحي 4000 مسكن ينقسمون إلى قسمين منهم قسم احتج صباح أمس والذي يمثله ذات المتحدث مضيفا أن المحتجون يعيشون ظروفا مزرية داخل السكنات الفوضوية التي يقطنوها حاليا ما جعلهم يطالبون بالاستفادة من السكن الاجتماعي كغيرهم من سكان سيدي سالم هذا وقال ممثل عن المحتجين أنه رفقة ممثلين آخرين استقبلوا من قبل مسؤولين بولاية عنابة حيث وعدوهم بالنظر في قضيتهم والعمل على إيجاد الحلول لها.