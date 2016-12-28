نشاط كبير وسط المدينة

وحيد هاني

يعرف وسط مدينة عنابة خلال الأيام الأخيرة حركة كبيرة بسبب العطلة واعتدال الأحوال الجوية، حيث ازدهرت الحركة التجارية بعاصمة الولاية التي تتوافد عليها يوميا العشرات من العائلات من الولايات المجاورة من أجل الاستمتاع فيها بالعطلة والتسوق، ولم يقتصر هذا الأمر على وسط المدينة.حيث يعرف الشريط الساحلي نشاطا كبيرا ليلا ونهارا، غير أن هذا الأمر واجهه في المقابل عدم توفر المرافق العمومية اللازمة.بالإضافة إلى الفوضى التي تعم القطاع التجاري، هذا دون الحديث عن النقص الكبير في وسائل النقل في المساء، خصوصا فيما تعلق بالحافلات التي تتوقف عن العمل في ساعة مبكرة، وهو ما يحتم على العائلات العودة إلى منازلهم باكرا.حيث كان من الأجدر بالجهات الوصية تحديد ساعات توقف الحافلات عن العمل وذلك على مدار السنة، باعتبار أن قطاع النقل هو المتسبب الأول في «نوم» مدينة بحجم عنابة باكرا، حيث تتحول إلى مدينة أشباح في حدود الساعة السادسة مساء.هذا كما تعرف مختلف الشوارع تواجد كبير للتونسيين الذين أصبحوا يتسوقون بكثرة من محلات مدينة عنابة، فمن يتجول في شارع «عسلة حسين» يتخيل نفسه في إحدى المدن التونسية.