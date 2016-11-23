إقصاء أكثر من 6000 مكتتب في برنامج عدل 1





أقصت وزارة السكن والعمران والمدينة 6479 مكتتبا في صيغة عدل 1 بسبب التزوير والتصريح الكاذب. وحسب مصادر عليمة فإن هذا الإقصاء جاء بعد قيام المصالح المعنية لمراقبة ملفات مكتتبي عدل 1 ،أين تم اكتشاف وجود عمليات تزوير، ليتم إحالتهم على العدالة للفصل فيها، هذا وقد أسفرت عملية مراقبة ملفات عدل 1 حسب ذات المصادر عن اكتشاف 5574 مكتتبا قدموا تصريحات كاذبة لدى مصالح الصندوق الوطني للعمال الأجراء cnas وكذا الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء casnos،أما فيما يخص المتزوجين فقد قدم 1163مكتتبا تصريحات كاذبة بحكم أن زواجهم تم قبل عملية تحيين الملفات ، وتجدر الإشارة إلى أن هناك الآلاف من مكتتبي عدل 2001 في عدد من ولايات الوطن لا يزالون ينتظرون إلى حد الآن منازلهم ، بالرغم من أن الدولة قد قامت بإحصائهم أين دفعوا جميع المستحقات المطلوبة منهم ،لكن إلى الآن لم يستلموا سكناتهم، ما أضطرهم إلى القيام باحتجاجات للمطالبة بسكناتهم في عدد من الولايات على غرار ولاية عنابة ،التي شهدت في الأيام الماضية العديد من الاحتجاجات من طرف المستفيدين من سكنات عدل 2001، الذين لم يستلموا شققهم إلى حد الآن، ولكن بدون جدوى، ليبقى الحال على حاله دون أن يحققوا أي نتيجة، ليتفاجؤوا من جديد بقرار إقصاء آلاف المكتتبين من عدل1

جمال.م