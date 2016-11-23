قرابة 6 ملايير سنتيم لتهيئة محطة «سيدي إبراهيم» للحافلات





أعلن المجلس البلدي لبلدية عنابة أمس عن المؤسسة التي وقع عليها الاختيار من أجل ترميم وتهيئة وإعادة الاعتبار للمحطة البرية لنقل المسافرين «سيدي إبراهيم».

و. هـ

فمن بين جميع العروض التقنية والمالية التي درستها لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض على مستوى البلدية، وجدت هذه الأخير بأن هناك عرضا وحيدا مؤهلا وهو الذي وقع الاختيار عليه، لذا فإنه بعد انقضاء فترة الطعون المقدرة بعشرة أيام ابتداء من تاريخ أمس، فإن المؤسسة التي وقعت عليها الاختيار ستشرع في أشغال الترميم الخاصة بالمحطة البرية، حيث حددت مدة الإنجاز بسبعة أشهر وبغلاف مالي يفوق 5.6 ملايير سنتيم (تحديدا 56.495.910.33 دينارا) على أن يتم تقاسم هذا المبلغ ما بين خزينة الولاية وخزينة البلدية، ويأمل المجلس البلدي لعنابة بأن تحترم المؤسسة المواعيد حتى تكون المحطة جاهزة خلال الصيف المقبل وذلك بعد أن تم إغلاقها أواخر سنة 2015 بعد أن تم تحويل الحافلات العاملة ما بين الولايات التي كانت تنشط فيها نحو المحطة البرية الجديدة «محمد صنديد» المتواجدة بحي أول ماي ببلدية البوني، كما أوضحت الجهة ذاتها بأن محطة «سيدي إبراهيم» وبعد الانتهاء من عملية تهيئتها ستصبح مخصصة لحافلات النقل شبه الحضري التي تنشط حاليا على مستوى محطة «كوش نور الدين» التي كانت من المفترض أن تحتضن مشروع «ترامواي» عنابة، إلا أن تجميد هذا المشروع جعل السلطات المحلية تفكر في استغلالها بعد تحويل الحافلات منها من خلال جعلها محطة لسيارات الأجرة الجماعية المنتشرة في العديد من النقاط وسط المدينة.