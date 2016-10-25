طالبهم بتقارير مفصلة عن نشاطهم لحل مشاكل المواطنين

والي عنابة يعلن الحرب على المسؤولين المحليين

24.10.2016

 


كشف مصدر عليم لـ آخر ساعة بأن يوسف شرفة والي عنابة طلب من مختلف المسؤولين المحليين تقارير مفصلة عن نشاطاتهم منذ مطلع السنة الجارية

وليدهري


 

 

وحسب المصدر ذاته فإن الوالي أرسل أمس تعليمة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية رؤساء الدوائر ومديري مختلف المديريات من أجل تزويده بأدق التفاصيل حول عدد المواطنين أصحاب المؤسسات المستخدمين وغيرهم من الأشخاص الذين لجؤوا إلى هذه المصالح على أمل حل مشاكلهم بالإضافة إلى عدد الأشخاص الذين تم استقبالهم سيكون على هؤلاء المسؤولين توضيح بالأرقام نوعية المشاكل التي يعاني منها كل شخص وما إذا كانت الهيئات المذكورة قد وجدت الحلول لها أم لا وذلك بهدف الوقوف على نوعية المشاكل الموجودة في كل قطاع ويوضح المصدر بأن الوالي قرر محاسبة المسؤولين المحليين بولاية عنابة بناء على تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي طالبت من جل الولاة عبر التراب الوطني القيام بالأمر ذاته وذلك بهدف تشريح أدق لمشاكل المواطنين والمستثمرين الذين مازالوا يشتكون من الإجراءات البيروقراطية التي تمارسها مختلف الإدارات العمومية وإذا كان الوالي قد قرر إقامة يوم الحساب للمديرين ورؤساء البلديات والدوائر فسيكون هو الآخر مطالب بتقديم كشف حساب عند عدد المواطنين الذين سيستقبلهم في يوم الاستقبال الأسبوعي خصوصا وأن العديد من سكان الولاية يشتكون من عدم تمكنهم من مقابلة الوالي الذي يكلف حسبهم في غالب الأحيان رئيس ديوانه بهذه المهمة غير أن خرجاته الميدانية التي شرع فيها لمختلف البلديات في الفترة الأخيرة كسرت هذا الحاجز ومكنت المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي من الوقوف على حجم المعاناة الموجودة خصوصا في البلديات النائية التي بدأ الوالي منها زيارته التي يأمل سكان عنابة بأن تساهم في حل مشاكلهم.

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