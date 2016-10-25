والي عنابة يعلن الحرب على المسؤولين المحليين





كشف مصدر عليم لـ آخر ساعة بأن يوسف شرفة والي عنابة طلب من مختلف المسؤولين المحليين تقارير مفصلة عن نشاطاتهم منذ مطلع السنة الجارية

وليدهري





وحسب المصدر ذاته فإن الوالي أرسل أمس تعليمة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية رؤساء الدوائر ومديري مختلف المديريات من أجل تزويده بأدق التفاصيل حول عدد المواطنين أصحاب المؤسسات المستخدمين وغيرهم من الأشخاص الذين لجؤوا إلى هذه المصالح على أمل حل مشاكلهم بالإضافة إلى عدد الأشخاص الذين تم استقبالهم سيكون على هؤلاء المسؤولين توضيح بالأرقام نوعية المشاكل التي يعاني منها كل شخص وما إذا كانت الهيئات المذكورة قد وجدت الحلول لها أم لا وذلك بهدف الوقوف على نوعية المشاكل الموجودة في كل قطاع ويوضح المصدر بأن الوالي قرر محاسبة المسؤولين المحليين بولاية عنابة بناء على تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي طالبت من جل الولاة عبر التراب الوطني القيام بالأمر ذاته وذلك بهدف تشريح أدق لمشاكل المواطنين والمستثمرين الذين مازالوا يشتكون من الإجراءات البيروقراطية التي تمارسها مختلف الإدارات العمومية وإذا كان الوالي قد قرر إقامة يوم الحساب للمديرين ورؤساء البلديات والدوائر فسيكون هو الآخر مطالب بتقديم كشف حساب عند عدد المواطنين الذين سيستقبلهم في يوم الاستقبال الأسبوعي خصوصا وأن العديد من سكان الولاية يشتكون من عدم تمكنهم من مقابلة الوالي الذي يكلف حسبهم في غالب الأحيان رئيس ديوانه بهذه المهمة غير أن خرجاته الميدانية التي شرع فيها لمختلف البلديات في الفترة الأخيرة كسرت هذا الحاجز ومكنت المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي من الوقوف على حجم المعاناة الموجودة خصوصا في البلديات النائية التي بدأ الوالي منها زيارته التي يأمل سكان عنابة بأن تساهم في حل مشاكلهم.