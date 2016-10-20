اللجنة تنتهي من دراسة الطعون لـ1210 سكنا اجتماعيا ببرحال





أفادت مصادر محلية بولاية عنابة ان اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طعون المستفيدين من قائمة 1210 سكنا اجتماعيا على مستوى بلدية برحال.

عادل أمين





انتهت مؤخرا من عملية الغربلة والدراسة للطعون التي وصل عددها إلى 180 طعنا العملية التي تمت في جو من الشفافية وفقا للقانون المنظم لهذه العملية. وحسب مصادرنا التي أوردت الخبر فإن غالبية الطعون المقدمة من طرف الأشخاص غير المدرج أسماؤهم ضمن القائمة المذكورة غير مؤسسة. وتشير المعطيات الأولية المتوفرة إلى إسقاط 56 اسما من القائمة المفرج عنها في انتظار الاعلان عن ذلك بشكل رسمي من طرف السلطات المختصة . و فيما يخص عملية الترحيل للمستفيدين تضيف نفس المصادر أن ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة سيتولى تنظيم عملية القرعة لتوزيع المستفيدين على 3 مواقع وهي الكاليتوسية بـ 640 سكنا، و500 سكن في منطقة بوقصاص أحمد، والبقية في ذراع الريش و هي الحصة الجاهزة بنسبة 100 بالمائة. وفي سياق متصل لا يزال المرحلين الجدد من مختلف البلديات على غرار عنابة والبوني إلى منطقة الكاليتوسة ببلدية برحال يعانون من انعدام الإنارة العمومية والتذبذب في التوزيع لمياه الشرب ويطالبون السلطات المعنية بالإسراع في تزويد أحيائهم السكنية الجديدة بالإنارة العمومية في الفترة الليلية حفاظا على سلامتهم فضلا عن تزويدهم بالماء الشروب وفق البرنامج المسطر.