ضبط قوائم المعنيين بالترحيل إلى الكاليتوسة وعين الباردة اليوم بالحجار





كشفت مصادر مطلعة لـ آخر ساعة بأن مصالح دائرة الحجار تشرع اليوم في ضبط قوائم المعنيين بعملية الترحيل نحو المنطقتين اللتين انتهت بهما أشغال إنجاز السكنات الخاصة بحصة بلدية الحجار على مستوى كل من منطقتي البسباسة بعين الباردة وكذا الكاليتوسة ببرحال.

بوسعادة فتيحة





ويتعلق الأمر بالمستفيدين من حصة 860 مسكنا التي تم توزيعها قبل حلول شهر رمضان الفارط والمعنيين بعملية الترحيل التي من المنتظر أن تنطلق خلال الأسابيع القادمة قبل حلول فصل الشتاء.وحسب ما أفادت به ذات المصادر فإن القائمة النهائية الخاصة باختبارات المستفيدين وتحديد مكان ترحيل كل واحد منهم ستحول إلى المسؤول الأول بالولاية لتوجه بعدها مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري حيث سيتم توجيه استدعاءات إلى المعنيين بالأمر لدفع مستحقات الشقق التي استفادوا منها والتحصل على جميع الوثائق الخاصة قبل أن تتم برمجة تاريخ أو موعد الترحيل الخاص بكل جهة حيث تضيف ذات المصادر بأن عملية ترحيل المستفيدين الذين سيوجهون إلى منطقته دفعة واحدة مع تهديم السكنات الفوضوية أو الأكواخ الخاصة ببعض المستفيدين لتنطلق بعدها عملية ترحيل المعنيين بالتوجه إلى حي البسباسة ببلدية الباردة.علما أن بلدية الحجار ستكون معنية بتوزيع حصة تزيد عن 300 سكن إجماعي خلال الأشهر القادمة ضمن الحصة الإضافية أو الشطر الثاني من الحصة الإجمالية التي تتضمن أزيد من 2000 سكن المخصصة للقضاء على أزمة السكن عبر تراب بلدية الحجار والتي وزع منها 680 حصة إلى جانب 70 سكنا خاصا بالقضاء على شقق الـ F1 عبر تراب البلدية كما يتضمن البرنامج كذلك إنجاز حصة 300 مسكن على مستوى حي مارس عمار مخصص للقضاء على السكنات الهشة بالشطر الرابع والأخير ضمن برنامج القضاء على المحتشدات التي تعود إلى العهد الاستعماري بذات الحي وهو المشروع الذي ما يزال يراوح مكانه بعد أن تخلت الشركة الوطنية المكلفة بالإنجاز عن الأشغال منذ ما يزيد عن العام.