سيدي عيسى.. الجنة المنسية التي يحلم سكانها بمشاريع التنمية





تعتبر منطقة «سيدي عيسى« من بين أجمل المناطق في مدينة عنابة نظرا لجمعها بين اخضرار الجبل وزرقة البحر بالإضافة إلى تواجدها في وسط الأحياء التي توصف بالراقية شمال عاصمة الولاية، غير أن الإهمال الذي يوجد فيه هذا الحي جعله يفقد كل هذه المميزات التي يتمتع بها ونغص على سكانه حياتهم.

وليد هري





تقرب على مدار الأسابيع الماضية عدد من سكان حي «سيدي عيسي» من مقر جريدة آخر ساعة من أجل التعبير عن مشاكلهم التنموية وذلك بعد أن أغلق المسؤولون المحليون في وجوههم الأبواب وحتى عندما فتحوها أشبعوهم بالوعود دون التحرك في الميدان –حسب تعبيرهم- هذا الأمر دفعنا للتنقل إلى الحي والوقوف على واقع سكانه، حيث كان الواقع أكثر سوداوية مما قاله لنا السكان، حيث لا يوجد أي مظهر يوحي بأنك تتواجد في منطقة شمال مدينة عنابة، حيث بدا الأمر وكأننا في أحد القرى النائية بالولاية، غير أن منظر البحر وإطلالة المنطقة على المدينة جعلنا نتأكد بأننا في قلب مدينة عنابة.





الطريق مهترئة والأرصفة غير موجودة





ومن بين الأشياء الأولى التي تلفت انتباه من يزور أو يمر بحي «سيدي عيسى» هو الحالة الكارثية للطريق التي تزينها الحفر نظرا لقيام بعد المصالح بأشغال في المنطقة دون إعادة تعبيد الطريق بالشكل اللازم هذا بالإضافة إلى الحركية المرورية الكبيرة التي يشهدها الحي خصوصا في فصل الصيف حيث يفر نحوه أصحاب المركبات من الازدحام المروري للطريق الساحلي، أما الأرصفة فلا يمكننا الحديث عنها لأنها تقريبا غير موجودة، حيث يتشارك الراجلون وأصحاب مركبات الطريق وهو ما يعرض حياتهم وحياة الأطفال خصوصا للخطر.





الإنارة العمومية غائبة بسبب عدم وجود المتابعة





أما بخصوص الإنارة العمومية فقد استبشر سكان حي «سيدي عيسى» خيرا قبل حوالي الثلاث سنوات عندما تم ربط الحي بالأعمدة وذلك بعد أن عاشوا لسنوات طويلة في الظلام، غير أن غياب المتابعة من قبل مصلحة الإنارة العمومية للبلدية أعاد الحي إلى واقعه السابق، حيث أن أغلب أعمدة الإنارة العمومية لا تعمل لأن المصلحة المذكورة لم تكلف نفسها عناء تغيير المصابيح أو إصلاح الأعطاب التي فيها إن كانت موجودة، وهذا الأمر ساهم حسب سكان الحي في اتساع رقعة الانحراف في الحي.





لم تصلهم ثقافة حاويات القمامة





كما وقفنا أثناء تواجدنا في «سيدي عيسى» على الانتشار العشوائي للقمامة المتناثرة أمام أغلب المنازل، حيث أكد السكان الذين تقربنا منهم بأن حيهم لم تصله بعد ثقافة حاويات القمامة، رغم أن هذه الثقافة وصلت –حسبهم- إلى مناطق نائية في ولاية عنابة، لافتين إلى أن هذا الأمر حتم عليهم رمي القمامة بطريقة عشوائية، لكنهم اعترفوا بأن شاحنات رفعها تعمل بشكل يومي، غير أن عمال النظافة يواجهون صعوبات في التعامل مع الأمر، لذا فهم يأملون بأن تلتفت البلدية إليهم وتتكرم على حيهم ببعض حاويات القمامة.





يعيشون في عزلة تكنولوجية بسبب عدم توفر خدمة الإنترنت





وما زاد من مظاهر التخلف في «سيدي عيسى» هو أن التكنولوجيا لم تصل إلى حيهم الذي تعيش أغلب المنازل فيه عزلة عن العالم الخارجي كونها غير مربوطة بخدمة الإنترنت رغم تقربهم من «اتصالات الجزائر» في العديد من المرات من أجل ربط حيهم بهذه الخدمة، مؤكدين بأن خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال خففت عليهم ولو قليلا هذا التخلف، فحتى خدمة الجيل الرابع للمؤسسة لم يتمكن الجميع من الاستفادة منها بسبب عدم توفر أجهزة الاستقبال، حيث يأملون أن تشملهم عملية ربط الشريط الساحلي بكوابل الألياف البصرية.





من يمرض أو يجوع في الليل «ما عليه غير يوكل ربي»





ونظرا لعدم توفر الإنارة العمومية بالإضافة إلى «موت الحي» باكرا فإن أصحاب المحلات يغلقون باكرا أيضا بمن فيهم الصيدلية الوحيدة في الحي، فمن يحتاج لشراء الأكل أو الدواء فما عليه إلا المشي لمسافة طويلة والتوجه إلى حي القبة من أجل شراء ما يحتاج، أما النقل في الليل فهو ضرب من ضروب الخيال، وكما هو الحال في أغلب الأحياء فإن سيارات «الفرود» هي الحل الوحيد الموجود أمامهم.





ضجيج الشاحنات لا يتوقف طوال الليل





ومن بين الأشياء التي نغصت على سكان «سيدي عيسى» حياتهم هو الضجيج الكبير الذي تتسبب فيه شاحنات أصحاب المشاريع الترقوية التي يجري إنشاؤها في الحي، حيث أن القانون الذي يفرض على أصحاب الشاحنات الدخول إلى الوسط الحضري في الفترة الليلية جعل الحي شبيها بالمناطق الصناعية، وأكد لنا السكان الذين تحدثنا معهم أن علمهم باستحالة الوقوف في وجه هذا الواقع لكون أصحاب المشاريع من أصحاب النفوذ –حسب تعبيرهم- فإن ميسوري الحال منهم اضطروا إلى تركيب نوافد عازلة للصوت، غير أن ذلك يعد حلا لنصف المشكل، باعتبار أن هذه الشاحنات تتسبب أيضا في تصاعد الأتربة وانتقالها إلى داخل المنازل.





التوسع العمراني العشوائي و»المكعبات الإسمنتية» تزين الحي





وبعد أن كانت منطقة «سيدي عيسى» متنفسا لسكان عنابة نظرا لجمعها بين خضرة الجبل وزرقة البحر، فإن التوسع العمراني العشوائي الذي تشهده المدينة في السنوات الأخيرة غير الكثير من هذا الواقع. حيث زرعت فيه العديد من «المكعبات الإسمنتية« انطلاقا من العمارات العالية وصولا إلى المنازل الحمراء التي يزينها الآجر، وهذا الأمر يعد أفضل دليل على الفوضى العمرانية التي تعيشها المدينة ككل، فالناظر إليها من بعيد يعتقد أنها تعود إلى أحد مدن الصفيح البرازيلية التي توسعت على سفوح الجبال.





الطريق الإجتنابي أصبح ملهى ليليا على الهواء الطلق





وفي مظهر آخر من المظاهر التي تشوه حي «سيدي عيسى» هو ما يحدث في الطريق الإجتنابي الذي تم استحداثه بعد انهيار الطريق الرئيسي قبل حوالي السنتين، فبعد إعادة تهيئة هذا الأخير قلت الحركة المرورية في الطريق الأول وهو ما شكل فرصة لعشاق السهر وسط القارورات الخضراء، حيث أصبح هذا الحي –حسب سكان الحي- أشبه بالملاهي الليلية، نظرا لتجمع العديد من أصحاب المركبات هناك من أجل شرب الخمر وسط الموسيقى العالية والفتيات.